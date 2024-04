In Zürcher Schulhaus Auzelg brennen mehrere Feuer

Polizeirapport

In Zürcher Schulhaus Auzelg brach Feuer aus

Am frühen Donnerstagmorgen ist im Schulhaus Auzelg in der Stadt Zürich ein Brand ausgebrochen, wobei sich das Feuer in mehrere Schulzimmer ausbreitete. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht, wie Schutz und Rettung Zürich mitteilte. (sda)