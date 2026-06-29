Löscharbeiten beim Dach der Sekundarschule in Elgg ZH. Bild: BRK News

Polizeirapport

Brand in Sekundarschule in Elgg ZH – Schülerinnen und Schüler waren auf Ausflug

Der Dachstock des Sekundarschulhauses in Elgg hat am Montag in Flammen gestanden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken.

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte befanden sich auf einem Schulausflug, als das Dach ihres Schulhauses gegen 11.30 Uhr zu brennen begann. Die Kantonspolizei Zürich erhielt eine entsprechende Meldung, wie sie am Montag mitteilte.

Die rasch ausgerückte Feuerwehr Elgg konnte den Brand im Dachstock des Gebäudes eindämmen und verhindern, dass das Feuer sich auf die benachbarten Häuser ausbreitete.

Wie der Brand verursacht wurde, ist noch unklar. Der Brandermittler der Kantonspolizei Zürich wird dies nun untersuchen. Im Vordergrund der Ermittlungen steht eine technische Ursache.

Die Sekundarschulpflege Elgg kontaktierte die Eltern der Schulkinder und wird über die Weiterführung des Schulbetriebs informieren. (sda)