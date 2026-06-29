Polizeirapport

Graubünden: Bergsteiger stürzt am Piz Palü ab und stirbt

Ein Bergsteiger ist am Sonntagvormittag beim Abstieg vom 3899 Meter hohen Piz Palü abgestürzt. Der Mann fiel rund 300 Meter über eine Felswand und starb.

Der Bergsteiger war zusammen mit zwei Begleitern am Ostpfeiler des Piz Palü unterwegs, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Montag mit. Auf dem steilen und schneebedeckten Untergrund rutschte er aus.

Die Gruppe war am Piz Palü unterwegs. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Über das Alter und die Herkunft des Verstorbenen konnte die Polizei am Montag keine Angaben machen. Die Person sei noch nicht identifiziert, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Mann sei mit Unterstützung eines Helikopter-Rettungsspezialisten des Schweizer Alpen-Clubs geborgen worden. Auch Heli Bernina stand im Einsatz.

Die Alpinpolizei der Kantonspolizei Graubünden klärt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Umstände des Absturzes ab. (sda)