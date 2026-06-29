Polizeirapport

Verstorbene Frau identifiziert – zwei Männer festgenommen

Eine am Freitag tot in Bern aufgefundene Frau ist formell identifiziert worden. Dies geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei hervor. Im Zuge der Abklärungen wurden zwei Männer vorläufig festgenommen.

Die Frau war am Freitagmorgen im Bereich der Morillonstrasse 77 leblos aufgefunden worden (watson hatte berichtet). Nun steht fest, dass es sich dabei um eine 20-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern handelt. Im Rahmen der Ermittlungen hielt die Polizei zwei Männer an und nahm sie vorläufig fest.

Für einen 35-jährigen Mann wurde beim Zwangsmassnahmengericht ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Der andere wurde nach den Abklärungen wieder entlassen. Nun wird unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland geklärt, unter welchen Umständen die Frau ums Leben gekommen ist. Insbesondere stellt sich die Frage nach der genauen Todesursache und ob der festgenommene Mann in das Ereignis involviert war.

Die Polizei bittet weiterhin Personen, die im Bereich der Morillonstrasse 77 oder deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0041 31 303 25 31 zu melden.

(cpf)