26-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall im Kanton Waadt

Am Freitagabend ist in der Nähe von Payerne ein 26-jähriger Autofahrer bei einem Unfall gestorben. Er hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Kantonspolizei Waadt am frühen Freitagabend. Ein 26-jähriger Autofahrer war in Bois de Boulex in Richtung Payerne unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Der Unfallfahrer starb trotz Rettungsversuchen noch vor Ort. Die Insassen des entgegenkommenden Autos wurden verletzt und ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die betroffene Strasse war während rund sieben Stunden gesperrt.

(aargauerzeitung.ch)