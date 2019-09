Schweiz

Polizeirapport

Erfolgloser Raubüberfall auf Tankenstellen-Shop in Wettingen AG



Zwei bewaffnete Räuber haben am frühen Freitagmorgen den Shop der Coop-Tankstelle in Wettingen AG überfallen. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die Fahndung nach den Räubern verlief erfolglos.

Die Unbekannten betraten kurz nach 4.30 Uhr die Tankstelle an der Landstrasse. Die maskierten Männer, die eine Faustfeuerwaffe mitführten, bedrohten die Angestellte und forderten die Herausgabe von Bargeld, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte.

Die Angestellte öffnete den Tresor, in dem jedoch kein Bargeld lag. Ohne Beute flüchten die Täter in einem schwarzen Kleinwagen in Richtung Würenlos AG.

Das Opfer blieb beim Überfall unverletzt. Die Täter sind auf der Flucht - trotz der grossräumigen Fahndung von mehreren Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizeien. (sda)