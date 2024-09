Polizeirapport

Jeep eines betrunkenen Autofahrers geht im Aargau in Flammen auf

Ein Jeep ist in der Nacht auf Sonntag im Wald von Hunzenschwil AG in Flammen aufgegangen. Der Wagen brannte völlig aus. Der 59-jährige Fahrer war stark alkoholisiert, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.

Er gab an, sein Fahrzeug sei auf einem Baumstrunk zum Stillstand gekommen. Beim Versuch, das Auto zu befreien, habe er wiederholt beschleunigt. Laut Polizei fing der Jeep Feuer aufgrund von Überhitzung und möglichen Beschädigungen durch den Unfall.

Verletzt wurde niemand, und die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen im Wald verhindern. Es entstand aber beträchtlicher Sachschaden. Der betroffene Waldboden muss abgetragen werden. Dem Autofahrer wurde der Führerschein vorläufig entzogen. (sda)