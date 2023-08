Polizeirapport

Mels SG: Polizeihund «Erol vom Hunnenkönig» stellt mutmasslichen Dieb bei Flucht über A1

Ein Mann hat am Mittwochmittag bei Mels SG die Autobahn A1 zu Fuss überquert. Bei einer anschliessenden Fahndung wurde er von einem Polizeihund «Erol vom Hunnenkönig» gestellt. Dem 35-jährigen Ukrainer werden mehrere Ladendiebstähle in Vilters-Wangs und Mels vorgeworfen.

Bild: kantonspolizei st. gallen

Mehrere Personen hätten kurz vor 14 Uhr einen Mann gemeldet, der zu Fuss die Autobahn A13 überquert habe, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Donnerstag mit. Gleichzeitig seien Meldungen über einen Mann eingegangen, der nach Ladendiebstählen geflüchtet sei.

Ein Fahndung lief an und schliesslich war es der Polizeihund, der den Mann nahe der Autobahn stellen konnte. Ein weiterer Polizeihund entdeckte in der Nähe eine versteckte Tasche, in der sich mögliches Deliktsgut im Wert von mehreren hundert Franken befand. Es handelt es sich um Elektronikgeräte, Schuhe, Alkoholika und Kosmetikprodukte.

Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Das Migrationsamt klärt ausländerrechtliche Massnahmen ab. (sda)