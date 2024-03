(Symbolbild). Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Rentner stirbt bei Brand in Wohnhaus in Hauenstein SO

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Doppeleinfamilienhauses in Hauenstein SO ist am Dienstagabend ein älterer Mann ums Leben gekommen. Der Rentner verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen noch vor Ort, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Der Brandalarm sei um 19.51 Uhr eingegangen, hiess es. Neben Feuerwehr, Sanität und Polizei sei auch ein Rettungshelikopter im Einsatz gewesen. Abklärungen zur Brand- und Todesursache sind umgehend eingeleitet worden, wie die Polizei weiter schreibt. (rbu/sda)