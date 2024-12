Polizeirapport

Bluttat in Henau SG: Mann verstorben, 34-Jährige festgenommen

Henau bei Uzwil SG. Bild: google earth

Am Dienstagmittag ist es in Henau SG zu einer Tötung gekommen. Gegen Mittag hatte die Kantonspolizei St. Gallen einen Notruf wegen einer verletzten Person erhalten. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen schwerverletzten Mann, der trotz Reanimationsversuchen am Ort des Geschehens verstarb.

Der 69-jährige Schweizer sei aus noch ungeklärten Gründen von einer 34-jährigen Ungarin mit einem Messer angegriffen worden, wie die Kapo St. Gallen in einer Medienmitteilung erklärt. Die Frau habe daraufhin einen Notruf abgesetzt. Ob und wie die beiden in einer Beziehung standen, ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet.

(cpf)