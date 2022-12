Polizeirapport

Betrunkener rammt Radarfalle in Rorschach SG und flüchtet

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag in Rorschach SG in eine Radarfalle gefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte er sich aus dem Staub. Wenig später machte die Polizei ihn auf einem Parkplatz dingfest.

Der Mann hatte gemäss Atemalkoholprobe 1.12 Promille, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich um 01.15 Uhr auf der Churerstrasse in Richtung Staad. Das Auto des 32-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und prallte in einen Zaun und eine semistationäre Messanlage. (sda)