Polizeirapport

Zugstrecke zwischen Gais und Altstätten nach Unfällen unterbrochen

Bei zwei Unfällen kurz nacheinander ist in Gais AR am Freitag zuerst ein Auto und dann ein Lastwagen jeweils frontal in einen Fahrleitungsmasten der Appenzeller Bahnen gekracht. Verletzt wurde gemäss der Polizei niemand. Die Zugstrecke zwischen Gais AR und Altstätten SG bleibt gemäss den Appenzeller Bahnen bis am Montag unterbrochen.

Am Freitag ist es in Gais zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen und wenige Minuten später zu einem Folgeunfall.

Ein 41-jähriger Mann kam in einer Linkskurve mit seinem Auto von der Strasse ab und geriet auf das Trasse der Appenzeller Bahnen, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Der 26-jährige Fahrer eines nachfolgenden Lastwagens konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Um eine Kollision mit anderen Fahrzeugen auf der Strasse zu verhindern, lenkte der 26-jährige nach rechts und geriet mit seinem Lastwagen ebenfalls auf das Zugtrasse. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken, so die Polizei weiter.

Aufgrund der Kollisionen mit den Fahrleitungsmasten bleibt die Zugstrecke bis Betriebsende am Montag unterbrochen, wie die Appenzeller Bahnen am Freitag auf ihrer Website schrieben. Es verkehre ein Ersatzbus. (hkl/sda)