Zwei Algerier klauten im Kanton Zug ein Motorrad und verunfallten am Donnerstag damit tödlich. Bild: brk news

Polizeirapport

Zwei Männer stehlen Motorrad und verunfallen in Oberengstringen tödlich

Am Donnerstagmorgen fiel einem Kantonspolizisten ein Motorrad auf der Autobahn A3 auf Höhe Urdorf wegen riskanter Überholmanöver auf. Einer der beiden Männer trug auch keinen Helm und der Fahrer reagierte nicht auf die Signalisation des Beamten.

Beim Rastplatz Oberengstringen fuhr das Motorrad von der Autobahn ab, kollidierte dort leicht mit dem Randstein und krachte in einen abgestellten Anhänger. Beide Männer schlitterten unter einen parkierten Lastwagen und erlitten dabei lebensbedrohliche Verletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Der Polizeieinsatz bei der Autobahnausfahrt in Oberengstringen. Bild: brk news

Die beiden Männer, ein 25- und ein 26-jähriger Algerier, verstarben noch auf der Unfallstelle. Bei ersten Abklärungen stellte die Polizei fest, dass das Motorrad in der Nacht auf den Donnerstag im Kanton Zürich geklaut wurde. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt. (leo)