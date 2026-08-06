Polizeirapport

Neu St. Johann SG: Zug fährt auf Bahnübergang in Anhänger

Am Donnerstagmorgen ist in Neu St. Johann SG auf einem Bahnübergang ein Zug in den Anhänger eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs geprallt. Verletzt wurde niemand. Die Bahnstrecke zwischen Nesslau und Ebnat-Kappel blieb für Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 75'000 Franken.

Der Zug fuhr in den Anhänger eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs. Bild: BRK news

Am Donnerstag kurz vor 8.15 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung, dass ein Zug auf einem Bahnübergang mit dem Anhänger eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs zusammengestossen sei. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung.

Wechselblinklicht übersehen

Ein 47-jähriger Mann war demzufolge mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug auf der Johanneumstrasse in Richtung Toggenburgerstrasse unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein Zug von Nesslau in Richtung Wattwil.

Gemäss Polizei übersah der 47-Jährige beim Bahnübergang an der Toggenburgerstrasse das Wechselblinklicht. Als sich die Bahnschranken schlossen, blieb sein Fahrzeug zwischen den Schranken auf dem Bahnübergang stehen.

Der 47-Jährige verliess laut Mitteilung das Fahrzeug. Trotz eingeleiteter Vollbremsung habe der Lokführer nicht mehr verhindern können, dass der Zug in den Anhänger des landwirtschaftlichen Fahrzeugs prallte. Durch den Aufprall sei die Ladung des Anhängers auf die Gleise gekippt.

Bahnstrecke für mehrere Stunden gesperrt

Die Fahrgäste konnten den Zug verlassen und ihre Reise mit einem Ersatzangebot fortsetzen. Verletzt wurde niemand. Für die Bergungs- und Räumungsarbeiten blieb die Bahnstrecke zwischen Nesslau und Ebnat-Kappel für mehrere Stunden gesperrt. Es entstand Sachschaden von rund 75'000 Franken.

Der Bahnübergang bleibt voraussichtlich bis Freitagnachmittag gesperrt. Eine Umleitung ist laut Polizei signalisiert. Die genaue Unfallursache wird geklärt.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen und Sachverständige der Bahnunternehmen. (sda)