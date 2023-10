Nach einem Sturz in den Egelsee in der Stadt Bern ist der Verunfallte verstorben (Archivbild). Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Mann stirbt an seinen Verletzungen nach seinem Sturz in den Egelsee

Der im Egelsee in Bern verunglückte Mann ist in der Nacht auf Mittwoch seinen Verletzungen erlegen. Der 59-Jährige war am Sonntagabend in den See gestürzt und in einem kritischen Zustand ins Spital gebracht worden.

Weitere Ermittlungen zum Unfall sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland im Gang, wie diese und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten.

(hah/sda)