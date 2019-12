Schweiz

Polizeirapport

In Herzogenbuchsee brannte der Turm der Kirche – Kirchenschiff gerettet



In Herzogenbuchsee BE ist am Dienstagmorgen der Turm der reformierten Kirche in Brand geraten. Hinweise auf Verletzte gibt es derzeit nicht.

Das Feuer konnte unterdessen gelöscht werden. Während der Turm stark beschädigt wurde, konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf das Kirchenschiff verhindern.

Die an Heiligabend geplanten Veranstaltungen finden nun im Kirchgemeindehaus statt. Marc Häusler, Regierungsstatthalter Verwaltungskreis Oberaargau, sagte gegenüber Keystone-SDA-Video, dass die Feierlichkeiten örtlich verschoben würden, aber stattfänden.

Wie ein Mediensprecher der Berner Kantonspolizei auf Anfrage zu einem Bericht von 20min.ch sagte, ging der Brandalarm bei der Polizei morgens um acht Uhr ein. Vorsorglich wurde eine Ambulanz aufgeboten. Das sei aber in solchen Fällen normal, sagte der Mediensprecher.

Die Strassen rund um die Kirche wurden abgesperrt, um den Löscheinsatz zu ermöglichen. Hauptverkehrsachsen sind aber keine betroffen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der räumlichen Verhältnisse rund um die Kirche relativ aufwendig. Beispielsweise habe eine Autodrehleiter nicht direkt vor den Turm gestellt werden können. Nun kämen auch private Hubrettungsbühnen zum Einsatz.

Die Feuerwehrleute könnten aus Sicherheitsgründen auch nicht in den Turm eindringen, um den Brand zu bekämpfen, so Mediensprecher Dominik Jäggi weiter. Sie müssten von aussen her löschen. (sda)