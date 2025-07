Motorradfahrer stürzt in A8-Tunnel vor Wohnmobil und stirbt

Nach der Kollision mit einem anderen Motorradfahrer ist ein 19-Jähriger am Donnerstagnachmittag im A8-Tunnel bei Iseltwald BE vor ein entgegenkommendes Wohnmobil gestürzt. Der Schweizer aus dem Kanton Wallis starb noch auf der Unfallstelle. Die A8 am Brienzerseeufer war mehrere Stunden gesperrt.

Der Mann fuhr gegen 15 Uhr hinter einem anderen Motorradfahrer durch den Tunnel und kollidierte bei Iseltwald aus ungeklärten Gründen mit dem Vordermann, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der Aufprall schleuderte den 19-Jährigen auf die Gegenfahrbahn, wo er in das Wohnmobil stiess.

Sofort eingeleitete Rettungsmassnahmen blieben ohne Erfolg. Die Polizei sperrte die teilweise als Autostrasse geführte A8 zwischen Interlaken Ost und Brienz für mehrere Stunden vollständig. Das führte zu Staus.

Neben den Rettungskräften standen Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin an der Universität und das kantonale Care Team im Einsatz. Die regionale Staatsanwaltschaft und die Polizei nahmen Ermittlungen zum Unfallhergang auf. (sda)