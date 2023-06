Polizeirapport

Autofahrerin in Oftringen AG innerorts mit 118 km/h unterwegs – Führerausweis entzogen

Eine Autofahrerin ist am Sonntagmittag auf der Luzernerstrasse in Oftringen mit 118 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs gewesen. Die Lenkerin wurde gestoppt. Mit dieser Geschwindigkeit erfüllt die 46-jährige Serbin den Rasertatbestand. Der zuständige Staatsanwalt eröffnete in der Folge eine Strafuntersuchung.

Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergebe sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 64 km/h, teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit. Die Lenkerin musste ihren Führerausweis vorläufig abgeben. (sda)