Polizeirapport

Auf der Flucht vor der Polizei in die Reuss gesprungen – jetzt wurde der Mann tot geborgen

Im Kanton Aargau ist ein vermisster Mann tot aus der Reuss geborgen worden. Der 40-jährige Schweizer war Ende Juni bei der Flucht vor der Polizei bei der St. Karlibrücke in Luzern ins Wasser gesprungen und galt seither als vermisst, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Die Polizei hatte beabsichtigt, den Mann zu kontrollieren, da er sich auffällig verhalten habe, wie die Staatsanwaltschaft damals mitteilte. Es bestand der Verdacht auf ein Betäubungsmitteldelikt. Der Mann ignorierte die Aufforderung der Polizei anzuhalten und sprang in die Reuss. Die Polizei konnte den Mann auch nach mehrstündiger Suche nicht finden.

Am 8. Juli wurde der Mann nun in Mellingen in Kanton Aargau tot aus der Reuss geborgen. Die Untersuchung führt die Luzerner Staatsanwaltschaft. (sda)