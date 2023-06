Polizeirapport

Motorradfahrer getötet und Beifahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in Niedergesteln VS bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen. Sein Mitfahrer wurde schwer verletzt. Die beiden waren zwischen Raron und Gampel aus unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen.

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend zwischen Raron und Gampeln. Bild: Kapo Wallis

Den schwer verletzten Beifahrer flog ein Helikopter der Air-Glaciers ins Spital nach Sitten, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Für den Motorradlenker kam jede Hilfe zu spät; trotz medizinischer Versorgung starb er auf der Unfallstelle.

Die Identifikation der beiden Verunglückten war am Sonntagabend im Gang. Eine Untersuchung ist eingeleitet. (sda)