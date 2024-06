Polizeirapport

E-Bike-Lenker bei Kollision mit Auto in Fulenbach SO schwer verletzt

Ein E-Bike-Fahrer hat sich am Sonntagnachmittag in Fulenbach SO beim Zusammenstoss mit einem Auto schwer verletzt. Der 61-Jährige wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte.

Der Mann sei gegen 15.20 Uhr mit seinem E-Bike in Fulenbach auf einem Feldweg entlang des Waldrands unterwegs gewesen. Als er die Neuendorfstrasse überquerte, kam es zur Kollision mit einem Auto, wie die Kantonspolizei schreibt.

Der 70-jährige Autofahrer sei unverletzt geblieben. Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.

(rbu/sda)