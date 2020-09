Krippe-Leiter im Baselbiet soll sich mehrfach an Kindern vergangen haben – verhaftet

Schweiz

Polizeirapport

Allschwil: Krippeleiter soll sich an Kindern vergangen haben – verhaftet



Bild: keystone

Gegen den ehemaligen Leiter einer Kinderkrippe in Allschwil BL hat die Baselbieter Staatsanwaltschaft wegen mutmasslichen sexuellen Handlungen mit Kindern Anklage erhoben. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft.

Dem 36-Jährigen werden mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern, mehrfache Schändung, mehrfache Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte und mehrfache Pornografie vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Zugetragen hatten sich die mutmasslichen Übergriffe im vergangenen Dezember in einer Krippe eines privaten Unternehmens, das in der ganzen Deutschschweiz Kinderbetreuungsstätten betreibt. Eine Mitarbeiterin der Krippe habe bei einer Schlafkontrolle eine «Grenzüberschreitung im sexuellen Bereich an einem Kind» beobachtet, worauf umgehend die Polizei verständigt worden sei, wie das Unternehmen damals mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft geht nach Abschluss der Strafuntersuchung nun davon aus, dass es zu mehreren sexuellen Übergriffen gekommen ist. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes macht die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft keine weiteren Angaben zur beschuldigten Person, die im Dezember als Leiter der Krippe bezeichnet worden war. Für diese gelte die Unschuldsvermutung. Der Termin der Hauptverhandlung am Strafgericht Basel-Landschaft steht noch nicht fest. (aeg/sda)

