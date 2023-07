Polizeirapport

Ferienhaus am Hallwilersee AG niedergebrannt

Bild: Kapo ag

In einem Ferienhaus bei Birrwil am Hallwilersee ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Das Holzgebäude wurde ein Raub der Flammen.

Anwohner bemerkten kurz nach 20 Uhr, dass Flammen aus dem Haus schlugen, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot an und fand das mehrheitlich aus Holz gebaute Gebäude in Vollbrand vor.

Die Feuerwehrleute brachten den Brand rasch unter Kontrolle und konnten das Feuer löschen. Trotzdem wurde das Häuschen ein Raub der Flammen.

Weshalb das nicht dauerhaft bewohnte Ferienhaus brannte, ist noch unklar und wird ermittelt. (sda)