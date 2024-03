Polizeirapport

Unbekannte sprengen Bankomat in Küttigen AG

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen einen Bankomat in Küttigen nördlich von Aarau gesprengt. Wie viel Geld sie erbeuteten, ist nicht bekannt.

Bild: Kapo Aargau

Am Automaten der Raiffeisenbank und an den umliegenden Gebäuden entstand grosser Sachschaden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Ihren Angaben zufolge hatten mehrere Anwohner kurz nach 3 Uhr gemeldet, sie hätten einen lauten Knall gehört. Zur gleichen Zeit ging ein Alarm aus der Filiale der Raiffeisenbank an der Hauptstrasse ein.

Die sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Gemäss ersten Hinweisen flüchteten die Täter in einem weissen Fahrzeug.

Vor Ort waren nebst Polizei und örtlicher Feuerwehr auch Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sowie der Bundespolizei (Fedpol). Da es sich um ein Sprengstoffdelikt handeln dürfte, laufen die Ermittlungen unter Leitung der Bundesanwaltschaft.

Die Kantonspolizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Von Interesse seien auch private Videoüberwachungen, welche zum Tatzeitpunkt verdächtige Aufnahmen gemacht haben könnten. (sda)