Polizeirapport

Fussgänger mitten auf der Strasse: Auto verunfallt in Flims GR

Ein offenbar mitten auf der Strasse gehender, unbekannter Fussgänger hat am Dienstag in Flims GR einen Unfall verursacht. Ein 28-jähriger Autofahrer, der von Flims Waldhaus Richtung Laax fuhr, wich dem Passanten aus und fuhr dabei auf der rechten Strassenseite in die Leitplanke.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, sprach ein weiterer Autofahrer mit dem Fussgänger. Beide entfernten sich daraufhin von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)