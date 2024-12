Polizeirapport

Berner Polizei beschlagnahmt bei Kontrolle 3,5 Kilogramm Haschisch

Haschisch bezeichnet das Harz, das aus Pflanzenteilen der weiblichen Cannabispflanze gewonnen wird. Bild: Shutterstock

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstagabend bei einer Fahrzeugkontrolle in Bern 3,5 Kilogramm Haschisch in einem Auto gefunden. Der 20-jähriger Lenker habe sich zuvor auffällig verhalten, schrieb die Polizei am Freitag in einer Mitteilung.

Der Fahrer sei einer Kontrolle unterzogen und sein Auto durchsucht worden. Anschliessend sei er vorläufig festgenommen worden. Der Mann muss sich wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Justiz verantworten. (sda)