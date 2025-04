Ein Velo nach einer Kollision. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Velofahrerin stirbt nach Kollision in Winterthur

Eine 72-jährige Velofahrerin ist ihren schweren Verletzungen erlegen, die sich beim Zusammenstoss mit einer anderen Velofahrerin zugezogen hat. Der Unfall ereignete sich am Freitag, 4. April, in Winterthur.

Die 72-jährige Frau starb am Mittwoch in einem Spital, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte. Sie stiess am vergangenen Freitag auf der Rudolfstrasse mit einer 39-jährigen Velofahrerin zusammen. Diese blieb unverletzt. (sda)