Beim Unfall wurde ein Töfffahrer schwer verletzt. brk

Polizeirapport

Auto kollidiert in Oberhasli mit Töff: 62-Jähriger schwer verletzt

Beim Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Töff ist am Mittwochabend in Oberhasli der 62-jährige Zweiradlenker schwer verletzt worden. Der 32 Jahre alte Autofahrer blieb unversehrt.

Gegen 17.50 Uhr bog der Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Wattstrasse in Richtung Regensdorf in die Regensdorferstrasse ein, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Dabei kam es zur Kollision mit dem Töff. Der schwer verletzte Zweiradfahrer musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Der genaue Unfallhergang war am Mittwochabend noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt. Wegen des Unfalls mussten die Regensdorferstrasse und die Wattstrasse für rund drei Stunden gesperrt werden.

(sda)