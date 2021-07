Schweiz

Polizeirapport

Unbekannte rauben Lose aus Kiosk in Basel



Unbekannte rauben Lose aus Kiosk in Basel

Bild: keystone

Zwei junge Männer haben am Samstagabend in Basel einen Kiosk überfallen und Lose gestohlen. Niemand wurde verletzt. Die sofortige Fahndung verlief erfolglos, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Sonntag mitteilte.

Die Männer hätten um 17 Uhr den Kiosk an der Ecke Rheingasse/Ueli-Gässli aufgesucht und Lose kaufen wollen, heisst es in der Mitteilung vom Sonntag. Als die Verkäuferin diese hinter der Plexiglasscheibe vorgezeigt habe, habe ein Mann unvermittelt nach ihrem Arm gegriffen und diesen nach unten gerissen.

Der Mann habe die Lose geraubt, obwohl sich die Frau zur Wehr gesetzt habe. Danach seien die beiden Männer in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung