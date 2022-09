Polizeirapport

Junger Motorradlenker in Erlinsbach AG schwer verletzt

Bild: Kapo ag

Ein 19-jähriger Motorradlenker ist am Sonntag in Erlinsbach AG bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter flog den Verletzten in ein Spital. Der Lenker war unterhalb der Saalhöhe auf der Saalstrasse ins Rutschen geraten.

Zum Unfall kam es um 15.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Der 19-Jährige aus dem Kanton Zürich war mit seinem Motorrad auf der Hauptstrasse in Richtung Passhöhe unterwegs gewesen.

Dabei kam er in einer Rechtskurve ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einer Frontalkollision mit einem talwärts fahrenden Personenwagen. Der Autolenker blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs auf. Die Strasse blieb für die Bergungs- und Aufräumarbeiten bis kurz vor 18:00 Uhr gesperrt. (sda)