Der Motorenraum eines Autos fing in Arth SZ in der Nacht auf Montag Feuer. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Polizeirapport

Motorenraum von Auto fängt in Arth SZ Feuer

Der Motorenraum eines Autos hat in Arth SZ in der Nacht auf Montag Feuer gefangen. Die beiden Insassen verliessen das Fahrzeug bereits während der Rauchentwicklung und blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Schwyz am Montag mitteilt.

Die Polizei untersucht derzeit nach der Ursache für den Brand. Im Vordergrund stehe ein technischer Defekt, so die Polizei. (rbu/sda)