Polizeirapport

Nach Selbstunfall: 30-jähriger Beifahrer stirbt in Zürich

Ein 30-jähriger Beifahrer ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Zürich gestorben.

Der 18-jährige Lenker des Autos und die zwei weiteren Beifahrer wurden nach dem Selbstunfall in ein Spital gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Autofahrer in Richtung Milchbucktunnel unterwegs gewesen, schrieb die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung am Sonntagmorgen. In der Galerie kam er demnach aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Auto sei mit einem Pfosten auf der linken und danach mit der Wand auf der rechten Seite kollidiert.

Die Einsatzkräfte seien kurz nach 1 Uhr zu dem Unfall im Kreis 6 gerufen worden. Trotz sofortiger Reanimation sei der 30-Jährige noch an der Unfallstelle verstorben. Die Beifahrer im Alter von 27 und 21 Jahren sowie der Autolenker wurden laut Mitteilung leicht bis schwer verletzt. Der Hergang des Unfalls werde durch die Stadtpolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft untersucht. (sda)