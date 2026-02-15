Am Samstag kam es in einer Tiefgarage bei Regensdorf zu einem Brand. Bild: Kantonspolizei Zürich

Polizeirapport

Brand in Tiefgarage bei Regensdorf ZH – 80 Autos beschädigt

In Regensdorf ZH hat der Brand eines Fahrzeugs in einer Tiefgarage eines Einkaufszentrums 80 Autos beschädigt. Das Zentrum musste wegen Rauchs mehrere Stunden geschlossen bleiben. Der Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Franken betragen, verletzt wurde niemand.

Gegen 7 Uhr ging bei der Notrufzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung des Brandes in der Tiefgarage des Zentrums Regensdorf ein, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr Regensdorf habe den Brand löschen können. Das Feuer zerstörte das betroffene Fahrzeug und verursachte im Bereich der Brandstelle einen Schaden. Der Rauch habe sich in weiten Teilen der Tiefgarage verteilt und dürfte bei rund 80 Fahrzeugen zu Beschädigungen geführt haben.

Aufgrund des Brandes im Untergeschoss des Zentrums musste dieses laut Mitteilung am Samstagmorgen während der Ladenöffnungszeiten für mehrere Stunden geschlossen bleiben. Erst nach Abschluss der Löscharbeiten und nachdem die Tiefgarage und das Lüftungssystem des Zentrums vollständig vom Rauch befreit wurden, konnte es geöffnet werden.

Die Brandursache sei derzeit noch unbekannt und werde durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons geklärt. Die Feuerwehr Regensdorf wurde von den Feuerwehren Opfikon und Schutz & Rettung Zürich sowie einem Feuerwehrinspektor unterstützt. (sda)