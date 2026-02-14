Blick von Airolo in die Leventina: Am Freitag starben zwei belgische Skitourengänger bei einem Lawinenunglück. Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Polizeirapport

Zwei belgische Skitourengänger im Tessin in Lawine gestorben

Drei Skitourengänger sind am Freitag in der Nähe von Airolo TI im Leventina-Tal von einer Lawine erfasst worden. Dabei kamen zwei von ihnen ums Leben, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.

Bei den Todesopfern handelte es sich um einen Belgier, einen 35-Jährigen mit Wohnsitz in Belgien und einen 30-Jährigen mit Wohnsitz in Deutschland, wie die Polizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Die dritte Person blieb unverletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz vor 14 Uhr zwischen dem Pizzo Centrale und dem Pizzo Prevat. Im Einsatz standen die Rettungskräfte der Rettungsflugwacht und der Alpinen Rettung Schweiz. (sda)