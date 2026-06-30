Polizeirapport

Kinder im Bezirk Baden angesprochen: Polizei verhaftet 28-Jährigen

Ein 28-jähriger Mann ist schon im Mai im Raum Mellingen negativ aufgefallen. Damals hatte er Schulkinder angesprochen und sie gebeten, mit ihm zu kommen. Die Polizei griff ihn schliesslich auf und belegte den im Aargau wohnhaften Deutschen, der derzeit allerdings keinen Wohnsitz hat, mit einer Wegweisung für das Schulareal in Mellingen.

Doch der Mann schien daraus keine Lehren gezogen zu haben. Im Juni fiel er erneut wegen verschiedener Delikte negativ auf, schreibt die Kantonspolizei Aargau. Das habe in der Bevölkerung für grosse Unsicherheit gesorgt. Ein Post in den sozialen Medien, der sich unkontrolliert verbreitete, heizte die Aufregung um den Mann weiter an.

Vor ein paar Tagen hat die Polizei den 28-Jährigen nun verhaftet. Es wurde Untersuchungshaft für ihn beantragt. So soll auch psychiatrisch geklärt werden, ob von dem Mann eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht. (vro)