Helikopterabsturz in Maienfeld GR – niemand verletzt

Der Helikopter sei daraufhin in das steile Gelände abgestürzt, habe sich einmal seitlich-frontal überschlagen und sei schliesslich auf den Kufen wieder zum Stillstand gekommen. Die Piloten hätten den Helikopter selbstständig verlassen und alarmieren die Rettungskräfte können.

Gemäss Mitteilung ging bei zwei Landung- und Startversuchen alles reibungslos über die Bühne. Beim dritten Start habe der Flugschüler gemerkt, dass mit dem Helikopter etwas nicht stimmte und die Steuerung dem Fluglehrer übergeben. Dieser habe versucht, die Kontrolle über den Helikopter zu bekommen, was ihm jedoch nicht gelungen sei.

Bei den beiden Piloten handelte es sich um einen 48-jährigen Fluglehrer und einen 45-jährigen Flugschüler, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Die beiden seien um 8.30 Uhr in Balzers (Liechtenstein) zu einem Übungsflug gestartet. Auf 1880 Metern über Meer hätten die Piloten Gebirgslandungen durchgeführt.

In Maienfeld GR ist am Samstagvormittag ein Helikopter abgestürzt. Die beiden Piloten blieben dabei unverletzt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Stell dir vor, die Schweiz hätte nur 100 Einwohner – so würde sie aussehen

Jositsch und Co. treiben SP-Pult in die Enge – bis eine «hässige» Sozialarbeiterin hilft

Gegen den Willen der Partei-Leitung: SP-Ständerat Daniel Jositsch will in den Bundesrat

So reagiert man in Russland auf den Cherson-Rückzug: Schlecht

13 Grafiken zum Klimawandel, die jeder kennen sollte

Die UN-Klimakonferenz in Scharm El-Scheich hat den Klimawandel endlich wieder in den öffentlichen Brennpunkt gestellt. Die folgenden Grafiken zeigen, wie sich unser Planet bereits verändert hat und wie das Weltklima in Zukunft aussehen könnte.

Die 27. Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm El-Scheich ist in vollem Gang. Am Roten Meer beraten Vertreterinnen und Vertreter aus knapp 200 Staaten zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die globale Erderwärmung verstärkt werden kann. Zuletzt trat man an den UN-Klimakonferenzen aber mehrheitlich auf der Stelle.