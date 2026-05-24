Polizeirapport

Polizei löst illegale Party im Zürcher Kreis 4 mit Gummischrot und Tränengas auf

Bild: Stadtpolizei Zürich

In den frühen Morgenstunden des Pfingstsonntags hat die Zürcher Stadtpolizei eine illegale Party im Kreis 4 gewaltsam aufgelöst. Dies geht aus einer entsprechenden Medienmitteilung hervor.

Gegen 2.30 Uhr sei eine Meldung über Personen- und Musiklärm im Raum der Kasernenwiese bei der Stadtpolizei eingegangen. Erste Patrouillen hätten vor Ort im Durchgang zwischen Zeughaus- und Kasernenareal eine grössere Gruppe vorgefunden und versucht, die Personen anzusprechen. Dabei seien sie sofort körperlich bedrängt sowie mit Flaschen und Steinen beworfen worden.

In der Folge mussten die Polizistinnen und Polizisten Gummischrot und Reizstoff einsetzen, um sich zurückzuziehen und Verstärkung anzufordern. Daraufhin sei ein Mob aus dem Zeughausareal auf die Kanonengasse und in Richtung Militärstrasse gezogen. Mithilfe der angekommenen Verstärkung hätten die neu formierten Polizeikräfte einen Weiterzug in Richtung Kreis 1 und Europaallee verhindern können – auch durch den Einsatz von Diensthunden und einem Wasserwerfer.

Die Polizeitruppen seien dabei immer wieder mit Gegenständen beworfen worden, weshalb sie mehrfach Gummischrot und Reizstoff eingesetzt hätten. Die Personengruppe habe sich anschliessend in Richtung Langstrasse zurückgezogen und sich schliesslich aufgelöst.

Ein Polizist wurde durch einen Wurfgegenstand getroffen und dabei leicht verletzt. Zudem sei ein Polizeifahrzeug beschädigt worden. Die Stadtpolizei führt entsprechende Ermittlungen. (cpf)