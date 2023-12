Polizeirapport

85-Jähriger kracht mit Auto in Waltenschwil AG in Lastwagen – tot

Bei einer Frontalkollision ist am Montag in Waltenschwil AG ein Automobilist ums Leben gekommen. Für den 85-Jährigen sei jede Hilfe zu spät gekommen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit.

Bild: kapo ag

Der Unfall ereignete sich am Montag um 12:45 Uhr zwischen Waltenschwil und Wohlen. Der Autofahrer sei auf dieser übersichtlichen Strecke auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal in einen Lastwagen gefahren, teilte die Kantonspolizei mit.

Bild: kapo ag

Als die Polizei und die Sanitäter vor Ort waren, war der Autofahrer gemäss der Mitteilung nicht mehr ansprechbar. Es habe nur noch der Tod des 85-Jährigen festgestellt werden können. Der 57 Jahre alte Lastwagenchauffeur sei nicht verletzt worden.

Bild: kapo ag

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf mehrere zehntausend Franken. Sie nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Strasse war wegen des Unfalls bis 18:30 Uhr gesperrt. (sda)