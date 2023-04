Polizeirapport

Sexuelle Übergriffe gegen eine Frau in Laufen BL

Eine 22-jährige Frau ist am frühen Mittwochabend in Laufen BL Opfer von sexuellen Übergriffen geworden. Die Baselbieter Polizei sucht Zeugen, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Die Frau sei um 18.40 Uhr auf Hinterfeldstrasse ein erstes Mal von einer unbekannten männlichen Person verfolgt und unsittlich angefasst worden. Um 18.55 Uhr habe sich dieselbe Person der Frau erneut genähert und sie sexuell genötigt. Anschliessend sei er in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Der mutmassliche Täter wird als junge männliche Person im Alter von 16 bis 18 Jahren und einer Körpergrösse von 170 bis 175 Zentimeter beschrieben. Er habe eine grau-schwarze Camouflage-Jacke mit Kapuze getragen. (sda)