Polizeirapport

Unfall zwischen 2 Autos auf der Überholspur der A13: Frau schwer verletzt

In Maienfeld GR hat sich am Dienstagmittag auf der Autobahn A13 eine Kollision zwischen zwei Autos ereignet. Eine Frau verletzte sich dabei schwer.

Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden fuhr eine 78-Jährige kurz nach 12.30 Uhr mit einem grauen Skoda auf der Überholspur in Richtung Süden. Ihr folgte eine 76-Jährige mit einem blauen VW T-Roc. Die beiden Autos kollidierten bei Maienfeld GR miteinander.

Die beiden Autos kamen auf der Überholspur zum Stillstand. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Sie kamen gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Mittwoch in einem Abstand von fünf Metern auf der Überholspur und im Wiesland des Mittelstreifens zum Stillstand.

Die 76-Jährige wurde schwer verletzt. Sie wurde ins Kantonsspital Graubünden gebracht und von da mit der Rega ins Spital nach St.Gallen überführt. Die 78-Jährige wurde zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gefahren. Die beiden Autos wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft sichergestellt. (sda)