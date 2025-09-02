recht sonnig19°
Polizeirapport

Leblose Frau im Bodensee bei Rorschach gibt Rätsel auf

02.09.2025, 11:0902.09.2025, 12:39

Eine 42-jährige Nigerianerin ist letzte Woche am Mittwochabend beim Segelhafen Rorschach leblos im See aufgefunden worden. Die Umstände sind bisher noch unklar und werden weiter abgeklärt.

Badegaeste im Strandbad, am Freitag, 18. August 2023, am Bodensee in Rorschach. Die kommenden Tage sollen grossen Teile der Schweiz eine Hitzewelle bringen. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Weshalb die Frau verstorben ist, ist bislang noch unklar. (Symbolbild)Bild: keystone

Die Frau sei nicht in der Region wohnhaft, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen könnte sich die Frau am letzten Mittwoch in der Nähe des Würth-Gebäudes und des Bahnhofs aufgehalten haben.

Vermutlich habe sie ihre Plastiktasche zwischen zwei Baumstämmen auf einer Wiese westlich des Würth-Gebäudes deponiert und sei danach schwimmen gegangen, heisst es in der Mitteilung. Sie trug schwarz-gelbe Schwimmflossen sowie eine schwarze Taucherbrille. (sda)

