Solothurner Polizei erwischt Autofahrer innerorts mit 129 km/h

Solothurner Polizei erwischt 19-jährigen Autofahrer innerorts – mit 129 km/h

Die Kantonspolizei Solothurn hat am Freitag einen 19-jährigen Autofahrer in Kappel SO mit 129 Kilometern pro Stunde geblitzt. Erlaubt gewesen wären an dieser Stelle 50 km/h. Der Fahrer wird nun laut Mitteilung wegen eines Raserdeliktes angezeigt.

Gegen 20.15 Uhr erfasste ein mobiles Radargerät ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 129 km/h, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag in einem Communiqué schrieb. Nach Abzug der Toleranz sei der Schweizer mit 73 Kilometern pro Stunde zu schnell unterwegs gewesen.

(sda)