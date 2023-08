Polizeirapport

Gekippter Tanklastwagen verliert 10'000 Liter Gülle in Heiden AR

In Heiden ist am Donnerstagmittag ein Gülle-Lastwagen in einer Kurve gekippt. Verletzt wurde niemand. Es öffnete sich jedoch ein Einfüllstutzen des Tanks, sodass etwa 10'000 Liter Gülle austraten. Ein grosser Teil davon floss in einen Bach.

Hier ereignete sich der Unfall. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Die Feuerwehr versah die betroffenen Abschnitte des Bachs umgehend mit Sperren. Die Auswirkungen der Gülle auf die Umwelt würden nun abgeklärt. Aktuell könnten aber noch keine Schäden am Fischbestand festgestellt werden, teilte die Kantonspolizei Ausserrhoden mit.

Weshalb der Tanklastwagen des 28-jährigen Chauffeurs in einer Linkskurve bei Gstalden kippte, ist noch unklar. Die genaue Unfallursache werde nun abgeklärt. (sda)