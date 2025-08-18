Mitarbeitende des Berner Tierspitals nach Knall und Brand evakuiert

Ein lauter Knall hat am Montag das Länggassquartier in Bern erschüttert. In naher Umgebung des Tierspitals stieg Rauch aus einem Gebäude auf. Der Knall ereignete sich kurz nach 11 Uhr, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Aus einem Gebäude stieg während etwa einer Viertelstunde starker, schwarzer Rauch auf, wie ein Bild einer watson-Userin zeigt. Zudem war in der Umgebung ein unangenehmer Geruch festzustellen. Wie der «Blick» schreibt, laufen die Löscharbeiten.

Die grosse Rauchsäule in Bern. Bild: user-input

Ausserdem wurden Mitarbeitende des Tierspitals evakuiert. Die Kantonspolizei Bern leitete den Verkehr teilweise um und der Muraltweg war ebenfalls gesperrt.

Der Warndienst Alertswiss forderte die Bevölkerung um 11.43 Uhr dazu auf, in der Umgebung die Fenster zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen auszuschalten.

Die Ursache ist bislang unklar. Die Kantonspolizei Bern konnte zunächst keine Angaben zum Ereignis machen. (sda)

Mehr folgt in Kürze ...