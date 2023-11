Gleitschirmflieger, 11. August 2021. Bild: keystone

Polizeirapport

Flugschüler stürzt mit Gleitschirm in Leggia GR ab

Ein 33-jähriger Flugschüler ist am Donnerstagnachmittag während eines Übungsflugs in Leggia GR in einen Weinberg abgestürzt. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Der 33-Jährige habe bereits mehrere Übungsflüge absolviert, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Mitteilung. Am Donnerstag startete er in Santa Maria in Calanca zu einem Flug. Beim Landeanflug verlor er während einer vorgegebenen Kurve rasch an Höhe und stürzte ab.

(yam/sda)