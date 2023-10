Polizeirapport

Zwei Verletzte bei Messerstecherei in Basel

Bei einer Auseinandersetzung bei der Dreirosenbrücke in Basel sind am Samstagabend zwei Marokkaner mit Stichwaffen verletzt worden. Sie wurden in die Notfallstation des Spitals gebracht. Ersten Angaben zufolge gab es bei der Auseinandersetzung um Drogen.

Bei den Tätern soll es sich um Algerier gehandelt haben, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Weitere Angaben zu den Tätern lagen noch nicht vor.

Ein Passant hatte nach Polizeiangaben am Samstagabend kurz an 19.00 die Polizei benachrichtigt, weil sich mehrere Personen bei der Tramhaltestelle Dreirosenbrücke stritten. Als die Polizei eintraf, seien die Personen in mehrere Richtungen geflohen. Kurz darauf wurden an der Klybeckstrasse und bei der Erikastrasse ein 20- und ein 24-jähriger Marokkaner mit einer Stichverletzung aufgefunden.

(yam/sda)