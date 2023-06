Polizeirapport

Mutmasslicher Messerstecher aus Liestal festgenommen

Die Baselbieter Polizei hat in der vergangenen Woche den mutmasslichen Täter einer Messerstecherei in Liestal festgenommen. Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung führten auf die Spur eines 26-jährigen Afghanen, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte.

Die Tat hatte sich am 6. Juni in Liestal ereignet. Das Opfer sei am Nachmittag auf dem Weg zwischen Bubendorf und Liestal unterwegs gewesen und unvermittelt von einem damals unbekannten Täter mit einer Stichwaffe angegriffen worden.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft habe gegen den Mann ein Strafverfahren eröffnet, heisst es. Er sei vom Zwangsmassnahmengericht Basel-Landschaft in Untersuchungshaft genommen worden. (sda)