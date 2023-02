Polizeirapport

Mädchen fährt mit Schneerutscher in Auto in Rüeterswil SG

Ein dreijähriges Mädchen ist am Samstag in Rüeterswil SG auf seinem Schneerutscher in ein Auto gefahren. Es erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte das Kind ins Spital.

Das Mädchen war mit seinem Schneerutscher kurz nach 15.20 Uhr die Skipiste beim Skilift Brustenegg heruntergefahren, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Am Ende der Piste habe das Mädchen nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Es sei auf die Strasse gerutscht.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 17-jährige Lernfahrerin von Rüeterswil in Richtung Goldingen. Das Mädchen prallte ins Auto. (sda)