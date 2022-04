Autofahrer kracht in Buckten BL in zwei parkierte Autos

Ein 54-jähriger Autolenker ist am frühen Freitagmorgen auf der Hauptstrasse in Buckten BL von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Garage-Vorplatz in zwei parkierte Autos hineingefahren. Bei der Kollision hat sich der Lenker leicht verletzt und wurde ins Spital gebracht.

Bild: Kapo bl

Der Unfallhergang ist noch nicht restlos geklärt, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung vom selben Tag schrieb. Deshalb such sie Zeugen des Unfalls, der sich am Freitag um 04.00 Uhr zugetragen hat. Die drei beschädigten Personenwagen hat ein Abschleppunternehmen abtransportiert. (sda)