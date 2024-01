Polizeirapport

Mann stürzt in Dulliken SO vom Balkon – schwer verletzt

In der Nacht auf Sonntag ist ein 31-jähriger Mann beim Sturz vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Dulliken SO schwer verletzt worden. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.

Gegen 01.10 Uhr sei bei der Kantonalen Alarmzentrale die Meldung zum Sturz eingegangen, worauf Polizei und Rettungsdienst ausrückten. Eine Ambulanz habe den Schwerverletzten in ein Spital gebracht, hiess es. Zur Klärung des Unfallhergangs sei durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet worden. (sda)